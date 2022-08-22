Чита, 22 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Сегодня, 22 августа. в честь празднования Дня государственного флага России на крыше здания правительства Забайкалья в Чите традиционно заменили триколор и флаг Забайкалья на новые, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Правительство Забайкалья День российского флага

Государственные символы обычно меняют чаще — это зависит от их изношенности и загрязнённости. Но именно в день государственного флага данная процедура обязательная. Уже который год эту ответственную работу доверяют слесарю-электрику Александру Лесникову.

«Летом флаг меняется обычно не реже одного раза в месяц, а зимой чаще, так как флаги в это время года быстрее загрязняются. Чтобы флаг хорошо продувался и меньше был подвержен погодным условиям, его изготавливают из специального материала — флажной сетки», — пояснил Александр Лесников.

Размеры триколора и флага Забайкалья стандартные — 90 на 135 сантиметров. Установлены официальные символы на флагштоках длиной 6,7 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чите 22 августа, по случаю Дня российского флага стартовал праздничный концерт «Мой путь».

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