В Тюмени мост Влюблённых подсветят цветами российского флага
Тюмень, 22 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Тюмени День Государственного флага России отмечают концертами, дарят ленты-триколоры, развеют флаг России на Мосту влюбленных, растянут флаг на набережной Туры. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Сегодняшняя праздничная дата — ещё одна возможность каждому из нас почувствовать себя частью сильной и суверенной страны, нашего многонационального народа. Этот год войдёт в историю стартом новой патриотической традиции — поднятия флага и исполнения гимна в школах в начале учебной недели», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
После 20:00 (18:00 мск) Мост влюблённых в Тюмени подсветят цветами российского флага.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане 22 августа развернут 25-метровый триколор и исполнят гимн России.