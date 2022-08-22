Тюмень, 22 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Тюмени День Государственного флага России отмечают концертами, дарят ленты-триколоры, развеют флаг России на Мосту влюбленных, растянут флаг на набережной Туры. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Управа Ленинского административного округа Тюмени Пятнадцатиметровое полотно Российского флага развернули на площади Конституции в Тюмени

«Сегодняшняя праздничная дата — ещё одна возможность каждому из нас почувствовать себя частью сильной и суверенной страны, нашего многонационального народа. Этот год войдёт в историю стартом новой патриотической традиции — поднятия флага и исполнения гимна в школах в начале учебной недели», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

После 20:00 (18:00 мск) Мост влюблённых в Тюмени подсветят цветами российского флага.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане 22 августа развернут 25-метровый триколор и исполнят гимн России.