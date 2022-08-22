* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, 22 августа, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Правительство США продолжает переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о высвобождении валютных резервов Афганистана. Об этом 22 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг США

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После того, как известие о гибели Аймана аз-Завахири в Кабуле было подтверждено США, появились сообщения о приостановке переговоров о высвобождении валютных резервов Афганистана. Однако теперь источники Reuters заявили, что, несмотря на гибель лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле, США продолжают переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о высвобождении валютных резервов Афганистана.

Издание связало это решение с обеспокоенностью Вашингтона гуманитарным кризисом в Афганистане, поскольку ООН предупредила, что почти половина из 40-миллионного населения страны сталкивается с «острым голодом» с приближением зимы.

Согласно сообщению Reuters, основной план Соединённых Штатов состоит в том, чтобы перевести активы Центрального банка Афганистана на миллиарды долларов в «трастовый фонд», базирующийся в Швейцарии. При этом предполагается, что выплата денег из этого фонда будет производиться с помощью международной комиссии и в обход талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На июньских переговорах в Дохе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представили другой план.

Об этом на брифинге 11 августа представители Госдепартамента и министерства финансов США сообщили независимым аналитикам после удара беспилотника ЦРУ в Кабуле по Айману аз-Завахири, сообщили агентству два источника на условиях анонимности.

По словам собеседников, американский чиновник заявил, что Центральный банк Афганистана под управлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) работает медленно. Радикалы сидят сложа руки, и это злит американских переговорщиков.

Госдепартамент США не ответил на запрос Reuters о комментариях по поводу встречи.

«Официальные лица США также обсудили с другими сторонами план создания «трастового фонда» в Швейцарии», — сообщает издание.

Гуманитарный кризис в Афганистане обострился после падения республиканского правительства и прекращения международной помощи. В то время Вашингтон заблокировал валютные резервы Центрального банка Афганистана. Эти действия практически парализовали банковскую систему страны и поставили экономическую систему Афганистана на грань краха.