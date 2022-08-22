Сеул, 22 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 1685 человек. Об этом 22 августа сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 22 августа в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 098 545 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,9%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1112 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 662 594 человека. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 7590 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 531 336 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 126 406 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 59 046 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до22 299 377.

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