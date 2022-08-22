Стокгольм, 22 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. За 29-ю неделю 2022 года (18—24 июля) в Швеции от COVID-19 скончались 109 человек. За ту же неделю прошлого года от заболевания в стране погибло всего три человека. Об этом 22 августа написала газета Göteborgs-Posten.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Государственный эпидемиолог Андерс Линдблум заявил изданию, что до конца июля-августа в Швеции наблюдался явный рост смертности от COVID-19. В качестве вероятной причины Линдблум указал на быстрое распространение подштамма коронавируса BA.5.

«Иммунитет против него хуже, и он более контагиозен. Поэтому вы видите, что больше людей нуждаются в медицинской помощи и больше людей умирают», — объяснил Линдблум.

В то же время он указывает, что статистика показывает число людей, умерших от ковида, но другие причины, в том числе аномальная жара, также могли повлиять на цифры. По словам Линдблума, более чёткий анализ займёт несколько недель.