Джакарта, 22 августа, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В общей сложности пять стран, являющихся членами форума здравоохранения G20, договорились о сотрудничестве в создании центра по производству вакцин, лечению и диагностике, чтобы противостоять угрозе пандемии в будущем, сообщает Antara.

G20.org G20

«Чтобы подготовиться к следующей пандемии и глобальным угрозам здоровью, каждая страна должна иметь доступ и возможности для разработки вакцин, методов лечения и диагностики, независимо от ее экономического и географического статуса», — заявил министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин на пресс-конференции рабочей группы по здравоохранению на Бали.

Сотрудничество по укреплению производственных центров и созданию глобальных исследовательских центров было согласовано Индонезией, Аргентиной, Бразилией, Индией и ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник штаба ВМС адмирал Юдо Маргоно стал председателем на 16-м совещании начальников ВМС стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которое проходит на Бали 22 августа.