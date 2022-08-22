Оренбург, 22 августа, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области среди предпринимателей спросом пользуются «налоговые каникулы», сообщили 22 августа в пресс-службе областного правительства.

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Льготой уже воспользовались около 500 бизнесменов. На законных основаниях бизнесмены региона получили льготы в объёме 150 млн рублей. Преференция действует в регионе с 2015 года для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных при применении патентной системы налогообложения.

«Мера рассчитана на предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной и социальной сферах, сфере дошкольного и дополнительного образования детей и взрослых, а также бытовых услуг. Такая поддержка остается востребованной, поэтому планируем сохранить ее в долгосрочной перспективе», — сказал губернатор Денис Паслер.

В 2021 году данной мерой поддержки воспользовались 16 индивидуальных предпринимателей. Они проводят занятия по физической культуре и спорту, оказывают услуги по ремонту, пошиву меховых и кожаных изделий, присмотру и уходу за детьми и больными, уборке квартир и частных домов. Работают в сферах проката, переработки продуктов сельского хозяйства, ремонта мебели и электронной бытовой техники.