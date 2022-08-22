Стокгольм, , 12:52 — REGNUM Если Социал-демократы всё же выступят с законопроектом ограничить долю жителей нескандинавского происхождения в отдельных неблагополучных районах Швеции, то Центристы не поддержат это предложение. Об этом 22 августа в интервью газете DN заявила лидер партии Анни Лёф.

Анни Лёф Centerpartiet.se

«В этом вопросе я буду выступать против Социал-демократов, которые хотят установить этнические квоты для определенных улиц и кварталов в Швеции», — заявила лидер партии.

Лёф считает, что Социал-демократы вплотную приблизились к позиции Шведских демократов по вопросу решения проблем с беженцами и мигрантами, но добавляет, что в то же время она считает, что заявление министра интеграции Андерса Игемана, с которого началась дискуссия, было «пробным шаром».

Ранее Социал-демократы в Гётеборге заявили, что хотят, чтобы по крайней мере половина жителей неблагополучных районов имела шведский язык в качестве родного. На национальном уровне Социал-демократы так и не представили никаких конкретных предложений по этому вопросу.

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