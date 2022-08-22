Москва, 22 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В первую очередь слово «Россия» у граждан РФ ассоциируется с государственными символами (12%), с народом, людьми (11%) и Родиной, домом (10%). Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Герб России

Также в топ популярных ассоциаций с Россией вошли президент РФ Владимир Путин, природа нашей страны, озеро Байкал и береза (по 7%). Воспринимают Россию как великую державу, силу и мощь 6%. В десятке популярных ассоциаций оказался медведь (5%), единство и братство, доброта и любовь, армия и флот (по 4%).

Ощутимую долю ассоциаций занимают исторические и политические вопросы: свобода и демократия, власть и правительство, справедливость и честность (по 3%), победа в Великой Отечественной войне, СССР, внутренняя политика, мирное небо (по 2%). При этом 27% не смогли дать ответ на вопрос, что для них олицетворяет Россию.

Опрос по телефону проведён среди 1600 граждан РФ от 18 лет 12 августа 2022 года. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан (66%) испытывают чувство гордости и восхищения при виде государственного флага России.

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