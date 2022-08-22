Абу-Даби, 22 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел ОАЭ заявило о намерении возобновить работу своего посольства в Тегеране в ближайшие дни.

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Как сообщается на официальной странице ведомства в Twitter, посол ОАЭ в Иране Саиф Мохаммед аль-Зааби вернется к исполнению своих обязанностей в посольстве ближайшие дни. В министерстве добавили, что решение было принято в рамках стремления руководства ОАЭ «укрепить свои отношения с Исламской Республикой Иран и во исполнение своего предыдущего решения повысить уровень дипломатического представительства до ранга посла».

Ранее советник президента ОАЭ по вопросам международной политики заявил, что правительство страны работают над урегулированием отношений с Ираном добавив, что «конфронтационный подход к отношениям с Ираном — это не то, что поддерживает Абу-Даби».