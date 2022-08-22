Стокгольм, , 12:48 — REGNUM Перед выборами в Швеции политики от всех партий хотят выглядеть так, как будто у них есть лучшее решение для страны с точки зрения эффективности, бескомпромиссности и жёсткости. Об этом 22 августа написала редакция крупнейшего либерального дневника Dagens Nyheter в своей редакционной статье.

Флаг Швеции Pixabay.com

На первых страницах свежего номера издания приводится несколько таких примеров. Например, Либералы хотят оценивать уровень знания шведского языка у маленьких детей; Христианские демократы хотят, чтобы полиция имела доступ к биобанкам медучреждений; а Социал-демократы намерены разрешить полиции обыскивать дома без наличия в деле подозреваемого.

«Внезапно кажется, что уже никакие меры не кажутся слишком радикальными. Все проблемы должны решаться путём закручиванием гаек настолько, насколько позволяет резьба», — говорится в статье.

Напомним, что ранее лидер правой оппозиции Ульф Кристерссон предложил ввести в Швеции институт анонимных свидетелей, что ранее критиковалось Верховным судом.

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