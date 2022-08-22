Москва, 22 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. С поста президента московского футбольного клуба «Спартак» ушёл Леонид Федун. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба компании «Лукойл».

Дмитрий Садовников Леонид Федун

Отмечается, что Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров «Спартака» в связи с выходом из состава акционеров клуба. Он не будет принимать участие в управлении клубом.

«Лукойл высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения», — говорится в сообщении.

Напомним, Федун с 2004 года был владельцем и президентом «Спартака».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукойл купил 100% акций «Спартака» и домашнего стадиона клуба «Открытие Банк Арена».