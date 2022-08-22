Тель-Авив, Израиль, 22 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Израильские военные задержали восемь подозреваемых в причастности к террористической деятельности в ходе рейдов в районах Западного берега реки Иордан. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Армии Израиля.

Gaetano Virgallito Израиль

«Подразделения Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции провели контртеррористические операции в ряде населенных пунктов Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан)», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что всего за прошедшую ночь были задержаны восемь подозреваемых в террористической деятельности. Рейды проводились в том числе в городах Наблус и Тулькарм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильский премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что Израиль сведёт счеты «со всеми, кто прямо или косвенно связан с террористическими актами».

Читайте также: Премьер-министр Израиля заявил о войне с террором