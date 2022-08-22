Махачкала, 22 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Дагестане тысячи жителей приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Государственного флага Российской Федерации. В Махачкале и Кизляре развернули огромные полотнища российского триколора. Выстроившиеся по периметру сотни людей, в том числе активисты общественных организаций и молодежных движений, исполнили гимн Российской Федерации. Хоровые коллективы присоединились к всероссийской хоровой акции, посвященной этому празднику.

Флаг России

Праздничные мероприятия прошли на площадке архитектурного комплекса «Цитадель Нарын Кала» и в Дербентском государственном музее-заповеднике. Под звуки государственного Гимна России был развёрнут флаг России площадью 600 кв. м. В мероприятии приняли участие студенты вызов и ссузов, горожане и гости Дербента. В здании гауптвахты прошли мастер-класс по аквагриму «Символы России» и викторина «Флаг державы — символ славы».

Мероприятия прошли и в других районах Дагестана. В Казбековском районе был организован автопробег машин с российским триколором, такой же автопробег с российскими флагами прошел в Кайтагском районе. Огромное полотнище государственного флага площадью 600 м² развернули на подвесном мосту над Сулакским каньоном. Такой же большой флаг был развернут на мосту через реку Уллу-чай в Парке Победы Кайтагского района.

Днем ранее в Махачкале была проведена акция по росписи частички большого флага России, которую доставили из Москвы. Участники мероприятия в Дагестане изобразили на своем фрагменте символ Z и лозунги: «За мир! За Родину! За Россию!».

«На мероприятии был представлен фрагмент флага страны, направленный в Дагестан из Москвы. Флаг разделен на 86 фрагментов по количеству субъектов и отправлен во все регионы России для росписи», — сообщили в минмолодежи.