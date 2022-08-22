Владивосток, , 15:30 — REGNUM Специалисты Всероссийского детского центра «Орлёнок» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование» помогут развивать социальную активность учеников начальных классов в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

«Орлята России» РДШ

Читайте также: Путин заявил, что Россия никогда не отступит от традиционных ценностей

Образовательная программа «Орлята России» нацелена на развитие и поддержание у школьников интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, а также формирование социально значимых качеств личности и ключевых базовых ценностей, таких как Родина, команда, семья, здоровье, природа, познание.

«Орлята России» научат детей культуре общения, самостоятельности и ответственности. Много внимания будет уделено истории Отечества.

«В прошлом году стартовала программа повышения социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России». Мы разработали не только саму программу, но и методику ее внедрения, подготовки учителей и весь прошлый год апробировали это на практике. Отработали все механизмы. В этом году Минпросвещения России поставило перед нами задачу создать точку подготовки учителей для программы и внедрить саму программу в Приморье. Нам предстоит выбрать школу, которая станет базой для работы с учителями и центром поддержки этой программы в регионе», — пояснила замдиректора детского центра «Орлёнок» Людмила Спирина.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поддержал проект:

«Те активности и движения, которые сегодня есть в «Орлёнке» и которые поддерживаются президентом России, очень важны для нашей молодежи. Они действительно актуальны. Это нужно, чтобы приморские ребята развивались наравне со своими сверстниками из других регионов, чтобы лагерь, который планируется построить в рамках второй очереди объектов Всероссийского детского центра «Океан», стал настоящим драйвером развития творчества и спорта среди школьников на Дальнем Востоке. «Большая перемена», Юнармия и прочие патриотические движения — мы активно вовлекаем в них ребят, поскольку понимаем, что это хороший фундамент и закалка для детей».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия никогда не отступит от традиционных ценностей, в генетическом коде российских граждан заложено стремление следовать своему пути, заявил президент РФ Владимир Путин.