Кишинёв, 22 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Между молдавским городом Бессарабка и посёлком Березино Одесской области восстановлено железнодорожное полотно. Об этом 22 августа сообщил в своём телеграм-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

Pxhere.com Железнодорожный путь

«Ровно через два месяца возобновил работу железнодорожный участок Бессарабка — Березино. Спасибо всем за участие!» — написал Спыну.

Ранее он сообщил, что соглашение с киевским режимом о восстановлении железнодорожной ветки было подписано в конце июня. В результате 23 километра путей восстановили за «рекордные» сроки. Ввести участок в эксплуатацию планируется в сентябре.

Напомним, сообщение между Бессарабкой и Березино прекратилось в 1997 году. В Молдавии планируют использовать восстановленный путь для перевозки грузов.