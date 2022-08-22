Екатеринбург, 22 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Свердловской области за 20–21 августа на грубых нарушениях Правил дорожного движения попалось более 300 водителей. Об итогах прошедших в выходные дни рейдов сообщает региональное управление ГИБДД.

James Palinsad Алкоголь за рулём

Из них 95 оказались пьяными. В том числе 24 отказались от медицинского освидетельствования. Ещё 19 граждан попались на повторном нарушении. А 96 водителей не имели водительских удостоверений. Они либо совсем не получали их, либо были лишены из-за грубых нарушений.

185 транспортных средств эвакуировали на штрафстоянки. Из них 20 — мотоциклы.

В ГИБДД напоминают о том, что за вождение в пьяном виде предусмотрен штраф до 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. А за повторное такое нарушение уже грозит уголовная ответственность.