Ульяновск, 22 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области врачи продолжают бороться за жизнь трёх пострадавших в ДТП, в котором погибли 16 человек. Их состояние оценивается как «стабильное тяжёлое», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Трёх пострадавших в ДТП под Ульяновском с сочетанными травмами первоначально доставили в Николаевскую районную больницу, где им оказали первую медицинскую помощь для стабилизации состояния. Вечером 21 августа их перевели в реанимацию Ульяновского клинического центра медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова.

Исполняющая обязанности главы Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева сообщает, что после диагностического обследования один из пациентов был экстренно прооперирован. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как «стабильно тяжёлое с положительной динамикой», они находятся в сознании.

Как сообщало ИА REGNUM , авария произошла 21 августа около 14.00 часов на федеральной трассе М-5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области. По данным полиции, микроавтобус, в котором следовали жители Киргизии, на ремонтируемом участке трассы был зажат между двумя фурами. В результате на месте ДТП погибли 16 человек, ещё трое госпитализированы.

По данному факту следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Кроме того, региональная прокуратура проверяет организацию безопасности движения на данном участке.