Стокгольм, , 12:45 — REGNUM В ночь на 22 августа на телеканале SVT гостем студии стал лидер Шведских демократов Йимми Окессон, который среди прочего заявил, что его партия медленно, но умеренно движется к тому, чтобы стать главной политической силой, представляющей интересы сельской Швеции.

Йимми Окессон Sverigedemokraternav

Ведущая спросила Окессона, есть ли у его партии план стать крупнейшей партией в сельской местности Швеции на следующих выборах в 2026 году.

«Мы на правильном пути, сегодня в основном мы конкурируем с Социал-демократами в сельской местности. Многие наши избиратели живут в сельской местности, и мы понимаем условия жизни людей за пределами больших городов. У нас нет быстрого решения, чтобы стать крупнейшей партией, но, с другой стороны, мы завоевываем доверие в долгосрочной перспективе благодаря таким вопросам, как снижение цен на бензин и дизельное топливо», — ответил политик.

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