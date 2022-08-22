Москва, 22 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Компания «Лукойл» купила 100% акций московского футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Об этом 22 августа сообщает пресс-служба компании.

Mos.ru Стадион «Открытие Арена»

Отмечается, что «Лукойл» более 20 лет является генеральным спонсором «Спартака». В ближайшее время компания планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом.

В планы входит создание более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений.

Также в компании заявили, что продолжат развитие клубной инфраструктуры. В частности, создадут условия для перевода московской футбольной детско-юношеской школы им. Фёдора Черенкова в Тушино.

Кроме того, в Тушино будет профинансировано строительство универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков.