Оренбург, 22 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Оренбурге прошла акция «Zа флаг» в защиту специальной военной операции России. В ней приняли участие казаки, сообщили 22 августа в пресс-службе первого отдела Оренбургского казачьего войска.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

В центре города в честь Дня флага России состоялся митинг-концерт. В память о погибших в ходе специальной военной операции на территории бывшей УСССР была объявлена минута молчания.

Активисты развернули 150-метровый триколор. Плечом к плечу участники акции выстроились в виде буквы «Z», поддерживая руками полотнище флага России. Во время концерта со сцены звучали патриотические песни местных коллективов и солистов.

За безопасностью и порядком во время мероприятия следила городская казачья народная дружина.