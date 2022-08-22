Стокгольм, , 12:44 — REGNUM Умеренные считают, что любой, кто хочет стать следующим премьер-министром Швеции, должен заручиться поддержкой большинства в риксдаге для принятия бюджета, который он или она (лидер Умеренных Ульф Кристерссон или лидер Социал-демократов Магдалена Андерссон) должны принять, чтобы управлять страной. Об этом 22 августа сообщил телеканал SVT.

Элизабет Свантессон. Официальный представитель Умеренных по вопросам политики и экономики Esquilo

«В качестве первого шага было бы разумно, чтобы мы и Социал-демократы договорились об этом. Между мной и [министром финансов Микаэлем] Дамбергом должно быть однозначное понимание по этому вопросу. Может ли он согласиться с тем, что правительство должно обеспечить поддержку своего бюджета?» — написала в редакцию SVT официальный представитель Умеренных по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон.

Напомним, что официальный представитель любой парламентской партии Швеции по вопросам политики и экономики является, по негласному правилу, вторым человеком в партии и его/её должность соответствует министру финансов Швеции.

За последние годы в шведской политики сложилась ситуация, при которой парламентское большинство в риксдаге избирает премьер-министра, но после рассыпается, когда партии доходят до голосования по бюджету.

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