Москва, 22 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Российский газ в прежнем объёме поступает в Европу по основным экспортным маршрутам. Ожидаемые поставки на 22 августа — около 41,6 млн куб. м в сутки транзитом через территорию бывшей УССР и 33,5 млн куб. м по «Северному потоку».

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Номинации на транзит российского газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» отсутствуют, а через станцию «Суджа» (Курская область) составляют около 41,6 млн куб. м. Такие данные приводит оператор ГТС киевского режима.

По данным Nord Stream AG, объём поставок по «Северному потоку» тот же, что и в предыдущие дни — около 33,5 млн куб. м в сутки. Этот газопровод — основной маршрут экспорта российского газа в Европу.

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