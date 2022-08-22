Стокгольм, 22 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В ночь на 22 августа гостем студии телеканала SVT стал лидер оппозиции Ульф Кристерссон. Выступление одного из двух главных кандидатов на пост премьер-министра Швеции в преддверии выборов впоследствии проанализировал политический обозреватель Матс Кнутсон.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Итак, главной темой разговора Кристерссона с ведущими стала борьба с преступностью, вопрос, в котором лидер Умеренных чувствует себя наиболее комфортно. Кнутсон отмечает, что Кристерссон даже, если можно так сказать, преступил грань — институт анонимных свидетелей, который ранее был признан одним из судей Верховного суда Швеции неконституционным, представляется для лидера оппозиции разумной мерой против организованного криминала.

Более того, отмечает Кнутсон, второй новостью стало то, что теперь маски сброшены: Кристерссон открыто заявил, что готов сформировать правительство Швеции из Умеренных и Христианских демократов при поддержке Шведских демократов.

Конечно, одиозная партия в правительство не войдет, но станет базой парламентской поддержки. На выборах 2018 года, спешит напомнить Кнутсон, Кристерссон заявлял, что Шведские демократы не рассматриваются ни в каком виде — ни в качестве правительственной партии, ни в качестве партнеров по диалогу в риксдаге.