Чита, 22 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Чите 22 августа, по случаю Дня российского флага стартовал праздничный концерт «Мой путь». В этом событии принимают участие звезды российского масштаба, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Правительство Забайкалья День российского флага

Мероприятие ооткрылось выступлением известных забайкальских коллективов — музыкального театра национальных культур «Забайкальские узоры», ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки», театра песни и пляски «Забайкалье».

В рамках творческого проекта «Мой путь» для жителей края выступят известные артисты — Таисия Повалий, Петр Дранга, Анжелика Агурбаш, Алексей Глызин, группа «Республика», Мариам Мирабова, Игорь Демарин и Ирина Грибулина.

Напомним, День Государственного флага Российской Федерации отмечается в России ежегодно 22 августа и был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг в России появился на рубеже XVII–XVIII веков, в эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом был поднят на первом русском военном корабле «Орел» в царствование отца Петра I Алексея Михайловича, но у исследователей нет единого мнения о том, как были скомбинированы эти цвета. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.

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