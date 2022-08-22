Стокгольм, 22 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Ни для кого не секрет, что несмотря на то, что все восемь парламентских партий Швеции идут на эти выборы в риксдаг как самостоятельные партии, в стране существуют два блока, которые борются за власть в правительстве. Как написала газета SvD 22 августа, тот факт, что лидер Умеренных Ульф Кристерссон не появляется на предвыборных мероприятиях вместе с лидером Шведских демократов Йимми Окессоном является показательным.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

Напомним, что Шведские демократы, наряду с Умеренными, Либералами и Христианскими демократами, входят в правый оппозиционный блок, возглавляемый Кристерссоном. В эту избирательную кампания Кристерссон не раз появлялся вместе с лидером Либералов Йоханом Персоном и лидером Христианских демократов Эббой Буш.

Но его никогда не видели вместе с Йимми Окессоном.

«Есть неопределившиеся избиратели, которые ещё думают, как проголосовать. Фотография, где Йимми Окессон и Ульф Кристерссон изображены вместе, в этом выборе им не поможет», — раскрыл в интервью SvD тактические соображения Умеренных осведомленный источник в партии.