Крупная авария оставила без воды несколько микрорайонов Воронежа
Воронеж, 22 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Несколько микрорайонов Воронежа остались без водоснабжения в результате крупной аварии на водоводе 22 августа. Специалисты планируют решить проблему к 16:00, уточнили в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж».
Авария произошла в районе дома №17 по ул. Любы Шевцовой, там был зафиксирован выход воды на поверхность. Специалисты выяснили, что причиной стало повреждение 600-миллиметрового водовода.
Завершить работы и восстановить водоснабжение специалисты рассчитывают до конца рабочего дня, ориентировочно, к 16:00.
Всего отключение затронуло почти 40 тысяч жителей Советского района.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля из-за аварии на водоводе без воды остались более 40 тысяч жителей Коминтерновского района Воронежа. Устранить аварию удалось лишь 7 июля.