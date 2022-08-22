Воронеж, 22 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Несколько микрорайонов Воронежа остались без водоснабжения в результате крупной аварии на водоводе 22 августа. Специалисты планируют решить проблему к 16:00, уточнили в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Авария произошла в районе дома №17 по ул. Любы Шевцовой, там был зафиксирован выход воды на поверхность. Специалисты выяснили, что причиной стало повреждение 600-миллиметрового водовода.

«Для проведения восстановительных работ в 10:28 приостановлена подача водоснабжения по адресам: ул. Л. Шевцовой; ул. Шендрикова; ул. Перхоровича; ул. Южно-Моравская, 21-74; пр-т Патриотов, 50-75; микрорайоны Тенистый и 1 Мая», — уточнили в пресс-службе.

Завершить работы и восстановить водоснабжение специалисты рассчитывают до конца рабочего дня, ориентировочно, к 16:00.

Всего отключение затронуло почти 40 тысяч жителей Советского района.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля из-за аварии на водоводе без воды остались более 40 тысяч жителей Коминтерновского района Воронежа. Устранить аварию удалось лишь 7 июля.