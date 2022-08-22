Рига, 22 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум.

ВС Латвии

С 5 сентября по 9 октября нынешнего года в Латвии пройдет осенний этап военной подготовки «Намейс 2022», в ходе которого будет проверена готовность армии к развертыванию для выполнения задач национальной обороны, сообщил местный портал Latvijas Zinas.

Целью учений заявлено совершенствование системы управления Вооруженных сил страны, укрепление взаимодействия между подразделениями, совершенствование вопросов снабжения и интеграции воздушных, морских и наземных операций.

К маневрам привлекут до 8 000 человек — это военнослужащие, ополченцы, военнослужащие запаса и граждане Латвии, проходящие курс военной подготовки резервистов.

В рамках военных учений «Намейс 2022» также пройдут учения Минобороны «AMEX 2022» с целью проверки готовности государственных структур к военным и гибридным кризисам.