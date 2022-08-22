Казань, 22 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Татарии с 1 октября на 4% увеличатся оклады и вознаграждения некоторых категорий госслужащих. Соответствующие указы подписал глава РТ Рустам Минниханов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кошелек

В одном из документов говорится, что для исчисления размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих госдолжности республики, проиндексируют в 1,04 раза размер ежемесячного денежного вознаграждения министра РТ, который составит 41 777 рублей.

Также повысят до 11 958 рублей оклады работников госорганов РТ, замещающих должности, которые не относятся к государственной гражданской службе РТ, осуществляющих техническое обеспечение деятельности республиканских госорганов.

ИА REGNUM ранее передавало, за 2021 год самым богатым из членов правительства РТ стал глава министерства земельных и имущественных отношений Фаниль Аглиуллин, занимающий пост с сентября 2019 года, — 21,518 млн рублей (с учётом дохода от продажи имущества). В 2020 году его доход был гораздо скромнее — 5,109 млн рублей.

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