Лондон, 22 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В начале недели европейские рынки продемонстрировали снижение на фоне ожиданий агрессивного повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, сообщает 22 августа CNBC.

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Европейский индекс Stoxx 600 снизился на 1,2%, при этом автопром упал на 2,8%, возглавив потери, в то время как все секторы торговались на отрицательной территории.

На настроениях инвесторов сказались «ястребиные» сигналы со стороны руководства ЕЦБ: президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил немецкой газете, что ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки даже в условиях роста шансов рецессии в Германии.

В то же время акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе показали смешанный результат, хотя китайские рынки выросли после того, как Народный банк Китая снизил базовые ставки кредитования.

Американские фондовые фьючерсы упали в начале торговли, в то время как Уолл-стрит ожидает пятничных комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла по инфляции на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

«Для ФРС снижение инфляции до целевых показателей не подлежит обсуждению. Председатель Пауэлл, скорее всего, заявит, что ФРС будет повышать ставки настолько, насколько потребуется, и так долго, как потребуется, чтобы снизить инфляцию», — сказал глава отдела глобальных валютных исследований и макростратегии в Северной Америки в Standard Chartered Стив Энгландер.