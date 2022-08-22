Пекин, 22 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Именно США бряцают оружием по всему миру, размахивают санкционной дубинкой, занимаются травлей и подрывают политическую основу китайско-американских отношений. Об этом заявил 22 августа МИД Китая в ответ на обвинения в адрес Пекина в эскалации ситуации вокруг Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Ранее американский посол в КНР Николас Бернс заявил, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй вряд ли приведёт к кризису в отношениях Пекина и Вашингтона. Но Китаю придётся убедить остальной мир в том, что он «будет действовать мирно в будущем».

«Соответствующие высказывания посла Бернса выдают чёрное за белое, обнажая американскую логику гегемонии и бессмысленных споров», — говорится в заявлении официального представителя китайского МИД, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД Китая напомнили, что предупреждали США об ответственности за последствия визита Пелоси, но Вашингтон не только не исправился, но и стал «валить с больной головы на здоровую».

«Это США, а не Китай, бряцают оружием по всему миру, и особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это США, а не Китай, размахивают санкционной дубинкой и занимаются травлей всего мира, именно США, а не Китай, подрывают политическую основу китайско-американских отношений», — подчеркнули в МИД КНР.

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