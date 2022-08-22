Москва, 22 августа, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Летом 2022 года средняя стоимость автомобилей с пробегом в России стабилизировалась, сообщают Известия со ссылкой на автоэкспертов.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Так, средняя цена автомобилей с пробегом в июне опустилась на 2,5% по сравнению с маем, а в июле осталась на июньском уровне, закрепившись на отметке в 680 тыс. рублей.

Кроме того, покупкой новых авто в июле пользователи «Авито Авто» интересовались на 22,5% активнее, чем в июне, а в период с 1 по 15 августа — на 45,7% активнее, чем в первой половине июля. Средняя цена новых машин в июле на российском рынке составила 2 464 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект обновлённой стратегии развития автомобильной промышленности.

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