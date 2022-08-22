Багдад, , 13:15 — REGNUM Военные самолёты ВВС Турции нанесли серию ударов по иракской провинции Дахук.

Самолёт F-16 ВВС Турции Defenseimagery.mil

Как сообщает Al-Mayadeen, утром 22 августа турецкие самолёты поразили район деревни Сигири и ряд целей в его окрестностях. По данным журналистов, целью удара стали базы «Рабочей партии Курдистана», которая признана в Турции террористической организацией. Точной информации о разрушениях и жертвах в результате удара не поступало.

Ранее вертолёты ВВС Турции нанесли удар по окрестностям города Сидекан в районе Соран на севере Иракского Курдистана.