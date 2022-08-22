Чита, 22 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Подготовка к отопительному сезону в Чите проходит согласно плану. Уже 70% домов полностью готово к отопительному сезону, информировал 22 августа замруководителя администрации города Андрей Гренишин.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

«Ресурсоснабжающие организации двигаются в графике, серьёзных отклонений нет, подготовка ведётся. Управляющие компании также продолжают подготовку домов к осенне-зимнему периоду. Сданы уже 70% объектов, ещё часть заявили, они ещё пока не подписаны ТГК и теплоснабжающими организациями. В принципе здесь тоже особых угроз срыва нет», — рассказал Андрей Гренишин.

Инспекторы ресурсноснабжающих организаций проверили готовность 1716 домов Читы к осенне-зимнему периоду, 1418 из них приняты. Оставшиеся объекты ждут проверки и подписания актов от теплоснабжающих организаций.

На капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей и котельных предусмотрено 69 809 тысяч рублей. На данный момент ремонт сетей теплоснабжения выполнен на 70%. На ремонт водоснабжения и водоотведения выделено финансирование в размере 119 954 тысяч рублей, план по подготовке выполнен на 76%.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий отопительный сезон в Чите начался 18 сентября и закончился 16 мая 2022 года.

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