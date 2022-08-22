Рязань, 22 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Рязанской области для ликвидации природных пожаров задействовано, в том числе, 17 единиц авиатехники, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС 22 августа.

https://62.mchs.gov.ru Вертолёт набирает воду для тушения пожара

Площадь активного горения по данным на 21 августа составляет 160 га. С возгораниями борются 783 человека и более 200 единиц техники. На очаги пожаров сбрасывают воду 17 воздушных судов — пять самолётов Ил-76, два самолёта-амфибии Бе-200ЧС и 10 вертолётов.

Всего авиация выполнила 1 313 сливов, сброшены 9 458 тонн воды.