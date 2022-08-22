Абакан, 22 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Уроженец Хакасии, 33-летний военнослужащий Виктор Серкин погиб в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации территории б. УССР.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Как сообщили ИА REGNUM 22 августа в правительстве Хакасии, власти республики выразили соболезнования родным и близким бойца.

Ефрейтор Виктор Серкин — уроженец села Новороссийское Алтайского района Хакасии. Служил по контракту в рядах Вооружённых сил России в одной из воинских частей на Курильских островах. Был оператором расчёта автоматизированных средств управления.

Геройски погиб 16 августа при выполнении задач специальной военной операции. Ему было 33 года. Награждён Орденом Мужества посмертно.

«Он выбрал своей профессией защиту Родины и погиб за наше мирное будущее. Вечная слава герою!» — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов. Он пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку семье погибшего военнослужащего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно и гибели в ходе спецоперации уроженца Хакасии наводчика в мотострелковом батальоне Александра Патрикеева.

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