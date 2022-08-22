Москва, , 12:07 — REGNUM США будут бороться за территорию бывшей УССР до конца, потому что от этого зависят их планы на последующие столетия, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Арсений Горбаруков © ИА REGNUM

Американский правящий класс твердо убежден в том, что если территория бывшей УССР окажется Россией потеряна полностью и навсегда, то восстановление России как империи, то есть очень крупной и способной влиять на мировую политику державу, невозможно, а существовать как национальное государство, то есть вести себя более скромно, Россия в XXI веке не сможет. Она устроена иначе, отметил политолог.

«И что напротив, если Россия вернет себе [территорию бывшей УССР], то она станет империей со всеми вытекающими последствиями. Тогда придется пересматривать все перспективы глобального мироустройства не только в XXI, но и последующих столетиях. Дело серьезное. Вот почему [территорию бывшей УССР] США и все американские сателлиты европейские и прочие поддерживают именно исступленно, как никогда ранее не поддерживалась ни одна сторона ни одного другого военного конфликта», — заметил Кургинян.

Политолог подчеркнул, что наш рядовой соотечественник не может всего этого не ощущать, пусть и ощущает это не как профессиональный аналитик. Потому как в конфликте гибнут не только военные, но и мирные жители, его природу пытаются понять и многочисленные беженцы, а время от времени конфликт уже задевает и территории Российской Федерации. Поэтому нарастание всей этой событийной цепочки не может оставаться без пристального внимания со стороны граждан нашей страны к причинам всего этого. Поэтому, долгом любого профессионального аналитика является содействие поиску этого смысла, подчеркнул он.