Куала-Лумпур, , 12:07 — REGNUM Изучение сотрудничества в области информации и телекоммуникаций, а также творческих индустрий обсуждалось на встрече министров стран Индонезии и Малайзии в Джакарте, сообщает Antara.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений и сотрудничество в области информации и телекоммуникаций, а также креативной индустрии. На встрече обсуждались вопросы кибербезопасности, цифровой экономики, улучшение услуг 4G и 5G, услуг вещания через спутник, а также сотрудничество в области творческой индустрии, особенно кино.

В визите приняли участие малазийская компания по разработке фильмов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам политики, безопасности и прав человека Индонезии Махфуд заявил, что правительство выплатило компенсацию 650 жертвам терроризма из 1370 человек.

Читайте также: Власти Индонезии выплатили компенсацию 650 жертвам терроризма