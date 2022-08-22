Таллин, , 12:06 — REGNUM

Урожай картофеля

Прохладная весна и жаркое лето с небольшим количеством осадков негативно сказались на урожае картофеля в Эстонии. Об этом научный сотрудник Эстонского института растениеводства Терье Тяхтярве сообщила порталу новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Она добавила, что по этой причине урожайность в разных регионах страны сильно варьируется: «Температура выше 25 градусов негативно сказалась на росте картофеля. Для этой культуры все-таки требуется умеренная температура. От начала цветения до созревания потребность в воде достаточно высокая».

По словам старшего научного сотрудника Университета естественных наук Мати Коппеля, хорошего урожая не предвидится: «Весной май был очень влажным и дождливым во многих местах, поэтому посадка картофеля запоздала. А на таких поздних засеянных полях клубней картофеля мало».

И теперь, в условиях аномальной жары растения на многих полях в Эстонии просто засыхают или умирают, добавил Коппель.

Он признал, что цены на картофель в стране, несмотря на сезон его массового сбора, могут не упасть. Урожайность эстонского картофеля не повлияет на цену картофеля в магазинах, убежден он.

Если в соседних странах будут хорошие урожаи, то этот картофель поступит на эстонские прилавки, цены упадут, но если засуха сделала свое дело и в соседних странах, то цены поднимутся везде, считает эксперт.