Ярославль, 22 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Ярославле сделают подсветку 62 основных достопримечательностей и городских объектов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на государственный контракт.

Государственный контракт на подсветку зданий в Ярославле Эскиз подсветки в Ярославле

Основная часть объектов находится в историческом центре города, однако некоторые расположены и в других районах. Проект отличается своей масштабностью, в него включены десятки памятников: Знаменская и Арсенальная башни, Успенский собор и большинство храмов зоны ЮНЕСКО, церковь Иоанна Предтечи, храмовый комплекс в Коровниках, здания музея-заповедника, все волжские беседки, Гостиный двор, пожарное депо на Красной площади и многие другие. В случае исторических памятников световое оборудование установят на опорах вокруг них. Подсветят даже памятник Ленину на Красной площади.

Государственный контракт на подсветку зданий в Ярославле Эскиз подсветки в Ярославле

В числе самых дорогостоящих объектов — Волжский бульвар за 19,5 млн рублей и Октябрьский мост за 16,7 млн рублей. Так на Волжском бульваре (он идёт от Красной площади до памятника Некрасову) планируется установить 276 светильников на специальных колышках. Они обеспечат заливающую подсветку крон деревьев бульвара. Она будет менять цвета, для этого установят специальный модуль, обеспечивающий подсветку красным, зелёным, синим и белым. Сейчас на бульваре идут работы по монтажу оборудования.

Государственный контракт на подсветку зданий в Ярославле Эскиз подсветки в Ярославле

На Октябрьском мосту установят 80 прожекторов, подсвечивающих арки моста изнутри.

«Фундамент опор арочной конструкции моста выделяется мощным прожектором широкой оптики. Все оборудование пылевлагозащищенное, повышенной вибростойкости, применяется с использованием защитных шторок», — говорится в техзадании по Октябрьскому мосту.

Государственный контракт на подсветку зданий в Ярославле Эскиз подсветки в Ярославле

Кроме того, подсветку получат ряд зданий в Тверицах, которые видно с Волжской набережной, например, пожарная каланча и Софийская церковь. Также будет подсвечен храм в Крестах на Московском проспекте на въезде в город. О планах сделать посдветку исторических зданий центра ранее заявлял врио губернатора Михаил Евраев.

Государственный контракт на подсветку зданий в Ярославле Эскиз подсветки в Ярославле

Все работы должны быть завершены до конца 2022 года. Согласно государственному контракту, их стоимость составляет 299 млн 400 тысяч рублей. Заказчиком выступает одно из подразделений областного правительства. Подрядчик — филиал ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго». На всё оборудование будет действовать шестилетняя гарантия. Общая мощность оборудования по всем объектам составляет около 150 кВт.

Государственный контракт на подсветку зданий в Ярославле Эскиз подсветки в Ярославле

Отметим, часть зданий уже получили подсветку к 20 августа — дню города Ярославля. Речь идет о зданиях Главпочтамта на Богоявленской площади, Знаменской башни и Казанского собора женского монастыря.

Государственный контракт на подсветку зданий в Ярославле Эскиз подсветки в Ярославле

Если планы будут реализованы, исторический центр города предстанет перед ярославцами и туристами в новом свете.