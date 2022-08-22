Астана, 22 августа, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Казахстане с 22 августа установлены дифференцированные цены на дизельное топливо для граждан республики и иностранцев. Приказ был опубликован пресс-службой министерства экономки страны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Сообщается, что цены на дизтопливо для казахстанских граждан в зависимости от региона установлены в диапазоне от 230 до 260 тенге (около 30 рублей) за литр. Для остальных цена составляет 450 тенге (около 55 рублей).

При этом в день граждане Казахстана могут покупать не более 100 литров. Если им нужно больше, то придётся платить по повышенной цене, предусмотренной для иностранцев.

Напомним, 16 августа Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил правительству устранить перебои с поставками дизельного топлива. Он подчеркнул важность этого в период, когда в стране идёт уборка урожая.