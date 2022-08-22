Нижний Новгород, 22 августа, 2022, 12:02 — ИА Регнум. По состоянию на 22 августа огонь лесного пожара в Нижегородской области прошёл площадь 5,5 тыс. гектаров. Об этом свидетельствуют данные ФБУ «Авиалесоохрана».

telegram-канал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина Тушение лесного пожара в Нижегородской области

Отмечается, что в настоящее время на территории региона действуют два очага пожара. На пожар в Воротынский район ранее были направлены специалисты «Авиалесоохраны» из Тюменской области.

По данным МЧС Нижегородской области, площадь активного горения в настоящее время составляет 350 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в выходные в поселок Кузьмияр, который находится наиболее близко к пожару, приехал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Часть детей, проживающих в поселке, были направлены в детский лагерь в Воротынском районе. Эвакуированы постояльцы психоневрологического интерната, 160 человек переведены в аналогичные учреждения Нижнего Новгорода, Бора, Городца и Варнавина. На базе местного ФАП (Фельдшерско-акушерского пункта) развернут временный медицинский штаб.

Пожар продолжается с 11 августа, тушение осложняют болотистая местность, а также сухая и ветреная погода.

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