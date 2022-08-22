Херсон, 22 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Херсонской области не исключили провокаций со стороны киевского режима 24 августа, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Киевский режим

«В принципе, мы не думаем, что какие-то теракты произойдут, но попытаться могут. Но у нас работает система безопасности, она будет всегда на высоком уровне», — сказал он ТАСС.

Отметим, 24 августа на территории бывшей УССР празднуют т. н. «День независимости».

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