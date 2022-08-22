Севастополь, 22 августа 2022, 12:00 — REGNUM Указатели к укрытиям разместят в Севастополе, об этом написал в соцсетях губернатор Михаил Развожаев 22 августа.
Он уточнил, что к нему поступает много вопросов от жителей о том, где находятся убежища и в каком они состоянии.
Губернатор сообщил о том, что дал поручение разместить указатели, где расположены убежища, а также маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Севастополя ранее заявил о попытке киевского режима нанести удары по объектам в районе Бельбека, но система ПВО перехватила цели.