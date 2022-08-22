Севастополь, 22 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Указатели к укрытиям разместят в Севастополе, об этом написал в соцсетях губернатор Михаил Развожаев 22 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Он уточнил, что к нему поступает много вопросов от жителей о том, где находятся убежища и в каком они состоянии.

«Главная задача врага — посеять панику, и мы не должны поддаваться на провокации. Севастополь — под надежным куполом ПВО. Поскольку у нас ещё действует «желтый уровень», на выходных проверил состояние укрытий», — сообщил Развожаев.

Губернатор сообщил о том, что дал поручение разместить указатели, где расположены убежища, а также маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи.

«Еще раз хочу подчеркнуть: Севастополь под надежной защитой. Да, лучше знать где убежища, но пусть это будет учебной тревогой», — подчеркнул Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Севастополя ранее заявил о попытке киевского режима нанести удары по объектам в районе Бельбека, но система ПВО перехватила цели.