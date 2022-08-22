Доха, 22 августа, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Власти Катара создают дополнительные рабочие места для трудоустройства граждан ряда арабских стран.

Christian Senger Катар

Как сообщает Al-Arab, министерство образования Катара объявило о создании новых вакансий для преподавателей из Иордании и Палестины. Решение было принято в рамках программы эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани по оказанию помощи дружественным арабским государствам, пострадавшим от коронавируса.

Речь идёт о создании 20 тысяч новых рабочих мест.

Как отмечает издание, решение властей Катара является крайне важным для экономики Иордании на фоне того, как ряд арабских стран отказываются от рабочей силы из числа трудовых мигрантов.