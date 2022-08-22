Писатель Виктор Пелевин выпустит новый роман до конца 2022 года
Москва, 22 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Российский писатель Виктор Пелевин, вопреки появившейся ранее информации, всё же выпустит свой новый роман в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба издательства «Эксмо».
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Виктор Пелевин
«Издательство «Эксмо» и крупнейший сервис цифровых книг «ЛитРес» выпустят новинку Виктора Пелевина. Ближе к дате релиза на сайте «Эксмо» будут доступны детали», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается также, что в 2022 году писателю исполняется 60 лет.
Ранее сообщалось, что Виктор Пелевин прервёт традицию выпуска по роману в год — вместо этого издательство планировало переиздать его роман «S. N. U. F. F.».