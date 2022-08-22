Москва, , 11:56 — REGNUM В Турции любые манипуляции с ключевой ставкой перестают оказывать существенное влияние на динамику инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 августа заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал решение турецкого регулятора понизить ставку до 13%.

Флаг Турции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Инфляция в Турции настолько высока, что значительная часть экономических субъектов использует в хозяйственном обороте валюты, отличные от турецкой лиры, — сказал он. — Произошла так называемая долларизация экономики. В этих условиях любые манипуляции с ключевой ставкой перестают оказывать существенное влияние на динамику инфляции. Нечто подобное происходило в России в начале 1990-х годов».

По его словам, в ближайшее время вопрос о том, произойдет ли дальнейшее раскручивание инфляционной спирали или будет некоторая стабилизация инфляции на высоких, но не сверхвысоких уровнях, разрешится сугубо практическим путем.

«Однако тот уровень инфляции, который уже достигнут, намекает, что если в Турции не произойдет радикального изменения денежно-кредитной политики (а признаков этого пока не видно), то не исключен дальнейший рост инфляции», — сказал Хестанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк Турции понизил ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов — с 14% до 13% годовых.

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