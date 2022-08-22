Екатеринбург, , 12:03 — REGNUM Дом-музей уральского писателя Фёдора Решетникова продолжают реставрировать в Екатеринбурге. Об этом журналистам сообщили в городской администрации.

Екатеринбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Начальная стоимость контракта составляет 5,3 млн рублей. Предполагается, что подрядчик отремонтирует кровлю дома и чердачные помещения. Кроме того, будет произведена замена крыльца и других элементов.

Отметим, дом-музей Решетникова является памятником культуры регионального значения. Здание было построено в 1840-х годах, а музей в нём открыли в 1991 году.

Реставрация дома-музея ведётся поэтапно. В апреле 2022 года здесь уже проводили работы почти на 3 млн рублей.