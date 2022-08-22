Москва, , 11:55 — REGNUM США не могут проиграть России в столкновении на территории бывшей УССР, потому что этот проигрыш подорвет единственный нематериальный актив их гегемонии и мирового господства, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Запад ощущает, возможно впервые за всю мировую историю, что объективные процессы подтачивают его мировое лидерство. Что слишком быстро растут азиатские экономики. Причем не только китайская, но и индийская, а может быть и другие. Что трудиться западный человек так как миллиарды индийцев, китайцев, вьетнамцев, корейцев, индонезийцев и так далее, уже не может. Что он хочет получать больше, а работать меньше. И качественно он уже разболтан. И что то, чем она располагает в качестве средств устрашения оставшейся части человечества фактически уже сводится к одному — к тому, что Запад разгромил в холодной войне аж такую сверхдержаву как СССР, и что после этого рыпаться всем остальным державам бессмысленно, потому что все они заведомо слабее, и будут разгромлены еще быстрее», — заявил Кургинян.

По его словам, продемонстрировано все это было и на Югославии, и на Ираке, и на странах севера Африки. Однако, эти демонстрации оказались не слишком убедительны, потому что Запад ушел из Ирака и Афганистана, а на Балканах творится не весть что и чему нет конца. Во-вторых, все понимают, что не слишком крупные страны, не имеющие ядерного потенциала, и впрямь могут оказаться предельно зависимыми от США, но есть и другие страны.

И на это Запад отвечает этому остальному миру только одно — что да, есть Россия, Китай, Индия, европейский потенциал и прочие страны с ядерным потенциалом, но всех их он держит мертвой хваткой за горло. Поэтому, население Земного шара не должно выходить из полной подчиненности западной воли, а любой крамольник будет беспощадно подавлен. Но этот праздник непослушания и невозможен, потому что Запад умеет приводить элиты и народы к предельному послушанию, а потому они из состояния послушания выйти не могут.

«Вера в то, что США все схватили за горло и держат в состоянии абсолютного послушания, а любой выпендреж быстро кончается… становится главным капиталом США в условиях роста азиатских экономик, нарастания конфликтов внутри США, в условиях очевидного вхождения американской империи в стадию упадка, в чем-то сходного с тем упадком, который привел к краху Древнеримской империи. Источником вот этой веры является, конечно же то, что США считают своей победой в холодной войне и своим окончательным порабощением всех постсоветских государств, включая Российскую Федерацию», — продолжил эксперт.

И вдруг на этом фоне Российская Федерация организовала праздник непослушания, демонстрируя миру, что США не держат ее за горло мёртвой хваткой и начинает осуществлять на территории бышей УССР свою спецоперацию, не проваливаясь сходу в том, что касается этой беспрецедентно дерзкой затеи. Тем самым Россия демонстрирует всему миру, что у США далеко не все схвачено, что чревато для США абсолютно сокрушительными последствиями, если они в этом распишутся.

Именно поэтому США не могут проиграть в этой войне с Россией, которую они ведут на территории вышей УССР, в отличие от войны во Вьетнаме, и именно потому степень ненависти к России и всему русскому в сложившейся ситуации носит столь беспрецедентный характер.