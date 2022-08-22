Москва, 22 августа 2022, 11:55 — REGNUM США не могут проиграть России в столкновении на территории бывшей УССР, потому что этот проигрыш подорвет единственный нематериальный актив их гегемонии и мирового господства, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
По его словам, продемонстрировано все это было и на Югославии, и на Ираке, и на странах севера Африки. Однако, эти демонстрации оказались не слишком убедительны, потому что Запад ушел из Ирака и Афганистана, а на Балканах творится не весть что и чему нет конца. Во-вторых, все понимают, что не слишком крупные страны, не имеющие ядерного потенциала, и впрямь могут оказаться предельно зависимыми от США, но есть и другие страны.
И на это Запад отвечает этому остальному миру только одно — что да, есть Россия, Китай, Индия, европейский потенциал и прочие страны с ядерным потенциалом, но всех их он держит мертвой хваткой за горло. Поэтому, население Земного шара не должно выходить из полной подчиненности западной воли, а любой крамольник будет беспощадно подавлен. Но этот праздник непослушания и невозможен, потому что Запад умеет приводить элиты и народы к предельному послушанию, а потому они из состояния послушания выйти не могут.
И вдруг на этом фоне Российская Федерация организовала праздник непослушания, демонстрируя миру, что США не держат ее за горло мёртвой хваткой и начинает осуществлять на территории бышей УССР свою спецоперацию, не проваливаясь сходу в том, что касается этой беспрецедентно дерзкой затеи. Тем самым Россия демонстрирует всему миру, что у США далеко не все схвачено, что чревато для США абсолютно сокрушительными последствиями, если они в этом распишутся.
Именно поэтому США не могут проиграть в этой войне с Россией, которую они ведут на территории вышей УССР, в отличие от войны во Вьетнаме, и именно потому степень ненависти к России и всему русскому в сложившейся ситуации носит столь беспрецедентный характер.